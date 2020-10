Candidato a prefeito de São Joaquim Vanor De Bettio concede entrevista a Rádio Difusora

Foi realizado nesta semana pela rádio difusora 106,7 FM uma sequência de entrevistas com os candidatos a Prefeitura Municipal e São Joaquim, E o primeiro entrevistado foi o candidato a Prefeito pelo MDB Vanor de Bettio que neste ano junto com a candidata a Vice-prefeita Dalva Hiura vão de chapa única, que para muitos seria a melhor opção devido ao atual cenário político de São Joaquim.

A entrevista ocorreu na última terça-feira, dia 29 de setembro com a mediação dos radialistas Leoberto Waltrick e Gabriel Zamboni, o candidato Vanor de Bettio se mostrou tranquilo e muito objetivo sobre seus planos de governo para os próximos 4 anos. E de forma clara falou um pouco de sua vida pessoal, profissional e sua experiência política, pois também já foi vereador com muito destaque.

CONHEÇA O PLANO DE GOVERNO DE VANOR DE BETTIO E DALVA HIURA

SAÚDE

Apoio na ampliação de mais especialidades ao hospital que, por ser uma entidade privada, vai encontrar meios que vão dar mais rapidez ao atendimento. Relatou que sempre foi defensor da saúde quando foi vereador.

– Nos próximos anos vai buscar convênios com clinicas especializadas que estejam mais próximas da população

Reativaremos o laboratório da unidade básica central ou convenia-lo com o hospital da cidade.

Combateremos as drogas em toda a cidade,

Estamos elaborando um planejamento para que não falte medicamentos de assistência básica e sua farmácia.

TURISMO

Turismo e Eventos, dentro do plano de governo em relação a Festa nacional da maçã a prefeitura vai ter a parceria público privada para que ela aconteça todos os anos, primeiro vai reestruturar o parque nacional da maçã que seja um ponto turístico com infraestrutura de acesso, com um resgate da nossa cultura regional, vai ter uma equipe técnica para pensar junto com empresas, pois ela não pode faltar no cronograma anual de eventos, mas para isso assim como a Vindima que foi trazido na última gestão do MDB, pois a maçã e o vinho está ligada ao turismo de nossa cidade, vamos criar e buscaremos parcerias com as Vinícolas para juntos criarmos um modelo a ser seguido todos os anos.

INFRAESTRUTURA

Estamos em sintonia com nossos representantes, tanto na área estadual quanto a Federal, para entrar em ação os projetos existentes do anel viário, cuja obra resolverá um problema crônico de nossa cidade, o trânsito.

Conclusão da rodovia caminhos da neve, importantíssimo seguimento que trará, além do escoamento da produção, futuros investimentos dessa região, bem como o crescimento turístico, setor que precisa ser fortalecido. Nós vamos buscar meios para isso, tem bairros esquecidos na nossa cidade, vamos estruturar nossa cidade como ela merece.

Atendimento pronto e necessária para atuar na manutenção das ruas da cidade e nas estradas do interior;

Programa para a viabilização e construção de passeios públicos;

Reconstrução do horto municipal;

EDUCAÇÃO

– Capacitação dos profissionais da educação:

– Assistente Técnico Pedagógico para a educação infantil;

– Criar polos através de lei específica, para aulas no contra turno, beneficiando alunos com dificuldades de leitura, escrita e matemática devido pandemia;

Facilitar o trabalho pedagógico através de planejamentos feito pela equipe, criando projetos para melhoria da leitura, escrita e a matemática e demais disciplinas;

– Envolver mais a família na escola;

– implantar um novo modelo de Escola Municipal no Caic – Fúlvio Amarante Ferreira, devido sua característica de escola de tempo integral é necessária uma proposta inovadora para uma escola cidadã;

– Ampliação e resgate das atividades culturais, música com corais, fanfarras e danças.

Utilizar sistema positivo de 1º ao 9º ano. (Projeto Piloto);

– Ampliar projeto de dança tradicional gaúcha nas escolas, preservando a cultura local;

Sequência e ampliação das aulas de música nas escolas;

– Criar oportunidade de oferta de aulas em turno integral

– Manutenção do transporte escolar;

– Viabilizar Cursos técnicos;

Implantar a fundação Municipal de esportes, com o objetivo de ampliar espaços esportivos, como campo de futebol nos bairros, melhorias no estádio Municipal.

Através da fundação proporcionaremos inúmeras atividades.

Reativar a biblioteca Municipal, implantando laboratório de informática para pesquisas.

AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

– Realizar planejamento com atividades específicas da Secretaria da Agricultura, com plano de apoio e incentivo aos produtores rurais;

Incentivar o associativismo e cooperativismo com vistas de apoiar a produção de queijos e outros, mel e charcutaria;

– Incentivar a feira municipal de agricultura;

– Programas para a diversificação da agropecuária. Criação de um núcleo técnico para o melhoramento genético;

– Projetos de melhoramento de campo nativo;

– Fomentar a vinda de novas indústrias para o parque industrial de São Joaquim, mantendo ruas, redes de esgoto, energia elétrica;

– Incentivar a criação de cooperativas regionais e ou associativismo para processamentos de produtos municipais, tais como: laticínios, charcutaria e outros;

– Melhoria do sistema de coleta e destinação do lixo, com a implantação da coleta seletiva;

Identidade Municipal;

– Renda extra que não dependa só da cultura da maçã, livrar o produtor rural e sua família dos “adiantamentos de empresas”, produzir alternativamente e incrementar a renda.

ECONOMIA

Comércio e Turismo, o melhor caminho a ser tomado.

Buscar junto ao SEBRAE um projeto para instalação de uma fábrica de embalagem para nossos produtos do agro, otimizando os custos ao nosso produtor.

Criar espaço para implantação de feiras livres destinadas ao pequeno agricultor.

Proporcionar palestras no sentido de incentivar que as pessoas saim da informalidade, mostrando seus benefícios no futuro.

GESTÃO PÚBLICA

– O comércio é a corrente que une as engrenagens da economia municipal, portanto este setor deve ser valorizado, e ser chamado para compor as estratégias de planejamento e execução;

– Criação do agente de integração entre secretarias, para o melhor desenvolvimento de projetos e execuções, evitando a redundância de esforços, e promovendo a eficácia administrativa;

– Reestudo do Projeto ACORDE;

– Atendimento in loco das demandas com soluções breves;

– Profissionalizar o atendimento público em todos os setores;

Publicação dos projetos e programas em desenvolvimento e dos recursos neles aplicados;

– Modernização do Portal da Transparência;

– Articular a transformação do pelotão da Polícia Militar em Companhia;

– Inspecionar documentos de identidade de trabalhadores, ou seja, safristas de outros estados, país com parcerias: delegacia de polícia, promotoria pública entre outros órgãos competentes.

