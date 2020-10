Zagueiro do São Paulo que não saiu do banco é eleito o melhor do jogo

A torcida do São Paulo votou no zagueiro Bruno Alves para ser eleito o melhor em campo na partida que acabou em 1 a 1 entre o Tricolor paulista e o Coritiba, na tarde de domingo (4), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele sequer entrou em campo.

O técnico Fernando Diniz, desde o final de agosto, optou por formar uma dupla de zaga com Léo e Diego Costa. O problema é que nos últimos 10 jogos, a equipe sofreu gol em todos — foram 18 gols sofridos.

Os votos em Bruno Alves indicam a insatisfação da torcida com a opção do treinador e que querem uma mudança no sistema defensivo.

Apesar da mobilização da torcida são-paulina, o prêmio de melhor em campo ficou com o atacante Robson, do Coritiba, após votos dos comentaristas e ex-jogadores Ricardinho e Casagrande.

A justificativa do voto deles foi de que o jogador fez um bonito gol de falta e foi uma das poucas coisas que valeram a pena na partida entre as duas equipes.

Com informações Uol