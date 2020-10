Onda de calor continua e Inmet alerta para risco de morte em parte do Brasil

Instituto diz que calor com risco de hipertermia deve se estender até sexta-feira (9) em algumas regiões. Temperaturas estão 5ºC acima da média em partes do Centro-Oeste, Sudeste e Tocantins.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o perigo de morte por hipertermia em partes do Centro-Oeste e do Sudeste, além de áreas do estado do Tocantins. O alerta vale até quinta (8) ou sexta-feira (9), dependendo da localidade.

A hipertermia é a condição caracterizada pela elevação da temperatura corporal quando o organismo produz (febre) ou absorve mais calor do que consegue dissipar.

Cinco graus acima da média

O meteorologista do Inmet Olivio Bahia explica que no Brasil não é comum ver morte associada a onda de calor. “No Brasil não é comum, mas sabemos que o corpo humano sente. Essas mortes provocadas pelas ondas de calor são mais frequentes na Europa”, diz.

Bahia explica que o aviso é emitido quando as temperaturas registradas superam em cinco graus a temperatura média em determinada área. “De dois a três dias, o alerta é amarelo. O laranja é quando a condição de temperatura acima da média varia de três a cinco dias. Acima de cinco dias, como agora, o alerta passa a ser vermelho”.

Segundo o Inmet, as regiões que registrarão 5ºC acima da média, por mais de cinco dias consecutivos, são:

Distrito Federal

Goiás

Centro Goiano

Leste Goiano

Sul Goiano

Norte Goiano

Noroeste Goiano

Mato Grosso

Centrossul Mato-Grossense

Nordeste Mato-Grossense

Norte Mato-Grossense

Sudeste Mato-Grossense

Sudoeste Mato-Grossense

Mato Grosso do Sul

Sul e Sudoeste Sul-Mato-Grossense

Pantanal Sul-Mato-Grossense

Centro Norte Sul-Mato-Grossense

Leste Sul-Mato-Grossense

Minas Gerais

Triangulo Mineiro

Alto Paranaiba

São Paulo

Campinas Bauru/Araraquara/Piracicaba

Ribeirão Preto

Araçatuba/São José Do Rio Preto

Presidente Prudente/Marília/Assis

Tocantins

Sudeste Tocantinense

Sul Tocantinense

Oeste Tocantinense

Em caso de emergência, o Inmet recomenda que a população contate a Defesa Civil (telefone 199). Também deve ser aumentada ingestão de líquidos, evitar a prática de atividades físicas ao ar livre entre as 10h e 17h e usar protetor solar.

Com informações G1