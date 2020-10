Udesc divulga lista de aprovados no vestibular especial de inverno 2020

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) divulgou nesta quarta-feira, 14 de outubro, o resultado do Vestibular de Inverno 2020, que também está sendo chamado de Processo Seletivo Especial por ter sido realizado em um formato diferente por causa da pandemia de coronavírus.

Veja os aprovados na Udesc

Pela impossibilidade de aplicar provas presenciais, a Udesc optou por três formas de seleção em seu Vestibular de Inverno:

1) Enem: aproveitamento da nota geral do Enem para quem fez o exame em 2016, 2017 ou 2018.

2) Média do Vestibular Udesc: uso das médias dos vestibulares da Udesc de Inverno 2019 ou de Verão 2020, desde que o candidato não tenha sido reprovado no processo seletivo.

3) Média final geral de conclusão do ensino médio: avaliação pelas notas do ensino médio

O Vestibular de Inverno recebeu quase 8 mil inscrições e ofereceu 1.040 vagas em 37 cursos. Do total de vagas, 30% foram reservadas para cotistas de escolas públicas e negros.

As vagas são para cursos em Florianópolis, Balneário Camboriú, Chapecó, Joinville, Lages, Ibirama, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

Matrícula

Os aprovados deverão iniciar as aulas pela Udesc no segundo semestre letivo de 2020, com início previsto para 3 de novembro.

Informações Udesc