Coronavírus: Serra Catarinense volta ao nível grave (laranja) no novo mapa de risco de SC

Santa Catarina segue com 12 regiões com nível de risco grave e quatro com risco alto para coronavírus, aponta o novo mapa atualizado semanalmente pelo Governo do Estado. A atualização foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na manhã desta quinta-feira (15).

Em relação à semana passada, duas regiões tiveram mudanças no mapa de risco. A região do Alto Vale do Itajaí, que estava com risco grave, melhorou a situação e passou para o risco alto. Já a Serra Catarinense piorou a situação, passando do nível de risco alto para o grave.

Com a atualização, estão com risco grave (em laranja no mapa) para a Covid-19 as seguintes regiões: Extremo Sul, Carbonífera, Laguna, Grande Florianópolis, Serra Catarinense, Foz do Rio Itajaí, Nordeste, Planalto Norte, Alto Vale do Rio do Peixe, Meio Oeste, Alto Uruguai Catarinense e Extremo Oeste.

Já as quatro regiões que estão em risco alto (em amarelo no mapa) são: Oeste, Xanxerê, Alto Vale do Itajaí e Médio Vale do Itajaí.

O número de casos diários de coronavírus em Santa Catarina teve mais um salto nesta quarta-feira (14), com 1.507 novos diagnósticos, conforme os dados divulgados pela SES. Com isso, o Estado contabiliza 228.403 casos confirmados de Covid-19. São 2.927 mortes pela doença.

