Programa Inovatur é lançado para promover a inovação no turismo de Santa Catarina

Como uma das forças econômicas mais importantes em Santa Catarina, o turismo ganha um programa para impulsionar o empreendedorismo inovador, especialmente em setores estratégicos na política pública estadual. O Inovatur lançado nesta sexta-feira, 23, surge com a missão de reinventar o setor, estimulando a mudança de comportamento e adoção da cultura de inovação, de olho nas transformações sociais cada vez mais velozes.

A ação nasce da cooperação entre a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e a empresa Gestalt Open Innovation. O programa busca apoiar a geração de empresas de base tecnológica, para transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos.

“O Inovatur é um programa de fomento exclusivo para o turismo, de abrangência estadual, que começou a ser idealizado pela Santur há mais ou menos um ano. Identificamos que não existia uma vertical de negócios exclusiva para o turismo dentro do ecossistema de inovação. O setor estava, e ainda está, dentro da vertical de economia criativa, exatamente por não ter um número expressivo de ideias desenvolvidas e startups. Então, o Inovatur surge com a perspectiva de mudar esse cenário”, explica a diretora de Estudos e Inovação da Santur, Luana Emmendoerfer.

>>> Acesse aqui o site do programa Inovatur

A execução do Inovatur prevê uma série de atividades até março de 2021, começando com a realização de eventos de ativação da marca e engajamento do ecossistema nas regiões turísticas de Santa Catarina, por meio de webinars, para difusão do programa e do edital de seleção de propostas, que corresponde à segunda etapa.

O edital, no valor de R$300 mil, foi publicado pela Fapesc nesta sexta-feira, 23, e vai selecionar 13 projetos, preferencialmente um de cada região turística de Santa Catarina, que atendam às temáticas “Diversificação e Competitividade” e “Gestão Pública e Turismo”. As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro de 2020.

“A Fapesc também busca a inovação em seus atos e programas, desafiou as Secretarias e órgão da administração pública para promover ações de Ciência, Tecnologia e Inovação com a chamada pública 09\2020. A Santur foi um dos órgãos que aceitou o desafio e estamos lançando uma oportunidade para o setor empresarial gerar inovação dentro da temática do turismo e, com isso, além de ampliar as ações de CTI, buscaremos a retomada da economia com base no fomento ao setor turístico de Santa Catarina”, destaca Fábio Zabot Holthausen, presidente da Fapesc.

Na sequência, os finalistas participarão de um “pitch day”, um evento online e aberto ao público no qual terão a oportunidade de apresentar seus modelos de negócio. A quarta e última fase consiste em uma rodada de negócios, momento em que os vencedores terão a possibilidade de apresentar os “pitchs” para investidores e obterem apoio financeiro necessário para concretizar os projetos.

Sobre o edital

Serão apoiadas propostas inovadoras aplicados ao setor turístico de Santa Catarina com temas alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU, para o desenvolvimento das atividades turísticas de Santa Catarina, seja em novas tecnologias ou práticas de mercado, tais como:

a) Diversificação e Competitividade no Turismo: Desenvolvimento de dispositivos, materiais, equipamentos e/ou bens de capital inovadores capazes de fortalecer a qualidade, a inserção ou diversificação de produtos e/ou a competitividade dos serviços para o turismo catarinense;

b) Gestão Pública e Turismo: tecnologias aplicadas ao turismo, indicadores e produtos para melhoria da eficiência e qualidade da gestão pública; processos e serviços nos sistemas de gestão, dados e pesquisas, rotas gastronômicas, produtos financeiros e serviços com diferenciais de competitividade nos destinos turísticos.

O prazo para submissão da proposta segue até 27/11/2020 (até 18h) na Plataforma da Fapesc (clique aqui para acessar www.fapesc.sc.gov.br).

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur