SCGás lança chamada pública para adquirir volume adicional de gás natural

A SCGás lançou nesta quinta-feira, 29, nova chamada pública para aquisição de volumes adicionais de gás natural. O prazo para recebimento de propostas vai até o dia 30 de novembro de 2020.

A restrição da capacidade de transporte do Gasbol inviabilizou a celebração de contrato acima de 2 milhões m³/dia de gás natural com a Petrobras no início do ano, mas o volume distribuído atualmente em Santa Catarina tem ultrapassado a média de 2,1 milhões m³/dia.

Foi criado um grupo de trabalho interno pela empresa com o objetivo de encontrar soluções no curto, médio e longo prazo. Além disso, a SCGás tem mantido contatos constantes com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Petrobras e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A (TBG) sobre esta questão.

A Petrobras está conseguindo fornecer temporariamente os volumes excedentes, pois possui outros contratos de transporte que vem apresentando sobra de capacidade nos últimos meses, mas eles não são garantidos pelo supridor. Já a TBG sinalizou a possibilidade de investimentos para ampliar a capacidade do Gasbol, mas a projeção é de que essas obras sejam concluídas somente após 2024.

Diante desse cenário, fez-se necessário o lançamento de uma nova chamada pública para adquirir volumes adicionais que atendam a demanda no curto prazo. As propostas podem prever suprimento via Gasbol, com a injeção do gás natural diretamente nos pontos de entrega da SCGás, ou ainda a partir dos modais GNL (Gás natural liquefeito) ou GNC (Gás Natural Comprimido).

A quantidade inicial estimada pela SCGás é de 150.000 m³/dia, com possibilidade de ampliação dentro do prazo de contratação de cinco anos.

Para saber mais sobre a chamada pública Clique Aqui

