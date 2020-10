Simproesj apresenta chapa para a eleição 2020

Acontecerá no dia 26/11/2020, das 09:00 às 16:00 horas, no CAIC Fúlvio Amarante Ferreira, localizado na Rua: Manoel Rodrigues do Nascimento, Bairro: Jardim Minuano, São Joaquim-SC, a Eleição do SIMPROESJ

Chapa inscrita: Juntos Somos Mais Fortes (chapa única)

Presidente: Maria Angélica Figueiredo

Vice-presidente: Clara Aparecida Formiga

1º Secretário: Aline Candido Anselmo

2º Secretário: Letícia Silva Pereira

1º Tesoureiro: Claudia Góss

2º Tesoureiro: Michel Pereira Luciano

Suplente:

Maria Zalmira Pereira da Silveira

Adriana Pereira de Souza

Geneci Ribeiro Lima Ferreira

Débora Aparecida Bueno Silva

Diretor de Relações Trabalhistas: Cristiane Figueredo de Oliveira

Suplente: Lucas Gabriel Hugen

Diretor Administrativo: Ranier Figueredo

Suplente: José Leonardo do Nascimento

Departamento Social: Jamili Maria Campos

Suplentes:

Iara Denise de Fatima Farias Silva

Sandra Maria Ibanêz

Conselho Fiscal:

Marilda Aparecida Costa Padilha

Patrícia Silveira Melo

Patrícia Nunes de Brida

Suplentes:

Cristiane de Fátima Rosa

Lucilene Terezinha de Souza

Maira Regina de Souza Nunes

Gleci Terezinha dos Santos

Prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de publicação da chapa para impugnação.