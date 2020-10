Everson Suzin é eleito o novo presidente do Sindivinho SC

Na noite desta segunda-feira, 26, foi realizada no auditório da Epagri regional de Videira, a Assembleia Geral Extraordinária e posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria do Vinho do Estado de Santa Catarina (Sindivinho), com sede em Videira.

Na ocasião foi apresentada e eleita por aclamação pelos associados presentes os integrantes da chapa 1, que tem como presidente Everson Suzin. O presidente que deixa o cargo, Mauricio Carlos Grando, destacou que em sua gestão procurou atender as necessidades dos associados, como por exemplo redução tributaria nos produtos.

O novo presidente, Everson Suzin, comentou que primeiro quer conhecer melhor a região e saber quais são as necessidades dos associados, pois vem de uma realidade diferente apesar de o Sindivinho abranger o estado de Santa Catarina.

Everson Suzin tem vastas experiência no ramo da vitinicultura, agricultura e gestão. Sua meta é seguir o trabalho da gestão interior, buscando melhores condições tributárias para os associados.

Confira como ficou definida a nova diretoria:

Presidente – Everson Suzin – Vinícola Suzin

Vice-presidente – Edgar Ermídio Piccoli – Piccoli Ind. E Com. De Vinhos Ltda

Primeiro Secretário – Evandro Roberto Olivo – Vinícola Longa Vida Ltda

Segundo Secretário – Ademir Piccoli – Industria e Com. De Bebidas Pinheirense Ltda

Tesoureiro – Jerson Cividini – Vinícola Alleanza Ltda

Conselho Fiscal – Efetivos – Aujocir Zago – Iomerê Ind. De Sucos e Vinhos Ltda

– David Farina – Vinícola Farina

– Eduardo Bassestti – Vinícola Villaggio