Temporal com granizo atinge Curitiba e cidade fica coberta pelo gelo

“Pancadas de chuva com granizo atingiram a capital paranaense no fim da tarde desta terça-feira (3). Relatório da Defesa Civil de Curitiba, divulgado às 20 horas, registrava danos nos telhados de 65 residências, que fizeram solicitação para a entrega emergencial de lona. Duas quedas de árvore também foram registradas, nas regionais Boqueirão e Tatuquara. As regionais mais atingidas, segundo a Defesa Civil, foram Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, Boa Vista, Tatuquara e Matriz. Até o momento, não há relatos de vítimas ou pessoas que precisaram deixar suas casas por conta dos estragos (desabrigados ou desalojados).

A quantidade de granizo foi muito grande em algumas regiões de Curitiba. No entanto, não há como saber se o volume é histórico porque o Simepar não realiza medições de granizo. Já o volume de chuva foi pequeno, cerca de 9 mm, e ventos moderados, de até 43,9 km/h. “Foi rápido, durou cerca de 30 minutos. Foi uma área de instabilidade que se intensificou no sul de Curitiba, formando a nuvem que provoca granizo”, explicou o meteorologista do Simepar Paulo Barbieri.

Nesta noite, a área de instabilidade se desloca em direção ao Litoral. “Deve acontecer mais chuvas durante a noite, não na mesma intensidade. A temperatura subiu um pouco mais hoje, o que foi um gatilho para esse granizo. O fenômeno é normal da época”, revelou o meteorologista.”

