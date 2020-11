Eletrodomésticos é desejo de 52,74% dos consumidores na Black Friday

Evento acontecerá no dia 27 de novembro

Apesar de o país ainda estar vivendo um momento de incertezas, grande parte dos consumidores está ansiosa pelas promoções da Black Friday. Segundo pesquisa da Méliuz¹, 70% dos entrevistados disseram que irão comprar durante o evento.

Lembrada como uma data de descontos expressivos, para muitos essa é a oportunidade de comprar artigos mais caros. Por isso, os produtos favoritos são os eletrodomésticos e eletroportáteis (52,74%), seguido por itens da categoria de eletrônicos e informática (41,05%).

Como serão feitas as compras durante a pandemia?

Embora o comércio físico esteja liberado em muitas cidades, os consumidores irão comprar mais pela internet. O estudo apontou que 58% aproveitará apenas as lojas on-line, já 11% irá até os estabelecimentos presenciais. Há ainda aqueles que pretendem fazer compras das duas formas, o que corresponde a 30,92%.

No que se refere à maneira de encontrar o que procuram, 57,8% irão fazer buscas na internet, 51,2% irão direto para os sites das lojas e 25,2% buscarão no shopping. De qualquer forma, o preço continua sendo o grande motivador para as compras durante a Black Friday. Para 73% dos consumidores os descontos são decisivos.

O que esperar das ofertas?

É importante notar que, apesar de ser natural esperar boas ofertas, o consumidor não pode se iludir com o preço de alguns produtos. Por causa da alta do dólar, diversas mercadorias estão mais caras², então, é difícil imaginar uma redução tão drástica.

Um produto que custava R$ 590 e passou custar R$ 750, por exemplo, dificilmente estará custando R$ 300 na Black Friday. Só de voltar ao custo de antes já significa um desconto de 27%.

Ainda assim, os comerciantes podem surpreender os clientes. Até porque, essa pode ser a oportunidade que faltava para atrair de volta os consumidores.

Como fazer boas compras durante o evento?

Para quem deseja aproveitar a Black Friday e garantir bons descontos, é importante ficar atento. Não é porque um comércio diz que está 50% mais barato que, realmente, está. Lojas mal intencionadas³ podem elevar os preços dias antes do evento para parecer que fizeram uma promoção.

O primeiro aspecto a considerar é o que o consumidor precisa. Alguns estabelecimentos anunciam que ao levar três produtos sai mais barato do comprar dois, porém, isso faz com que os clientes hajam mais por impulso do que necessidade. Se a pessoa não precisa de três itens, mas de apenas um, a promoção perde o sentido para ela.

Além disso, é interessante utilizar sites que comparam preços. Dessa forma, será mais fácil saber qual loja está oferecendo descontos melhores. Para os estabelecimentos físicos, o consumidor pode utilizar os panfletos disponíveis na internet. As Lojas Cem⁴, por exemplo, disponibilizam as promoções nesses materiais, mas só realizam as vendas de forma presencial.

Se possível, o consumidor deve analisar o que deseja antes de chegar o dia da Black Friday, que neste ano será em 27 de novembro. Caso ele queira comprar um celular e descubra que hoje está custando R$ 1. 500, então, as lojas que estiverem ofertando abaixo disso estão baratas.

Outro aspecto que ninguém pode se esquecer durante o evento é de tomar cuidado com as fraudes digitais. Existem golpistas que criam sites e fingem vender produtos que nunca entregam. Para evitar golpes, é preferível comprar apenas em lojas conhecidas e que têm boa reputação na internet.

Como visto, muitos consumidores irão aproveitar a Black Friday para comprar produtos mais caros, incluindo eletrodomésticos, computadores e celulares. Para garantir descontos de verdade, é importante, porém, ficar atento à loja que está vendendo e até fazer uma busca antes do evento. Assim, será possível saber qual é o valor médio do que está pretendendo comprar.

Fontes:

1: https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/38895/black-friday-2020-tera-adesao-de-mais-de-70-por-cento-dos-consumidores.html

2: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/13/videogame-100-mais-caro-produtos-importados-sofrem-com-cambio-desfavoravel

3: https://www.infomoney.com.br/consumo/black-fraude-os-principais-golpes-da-black-friday-e-como-se-prevenir/

4: https://www.kimbino.com.br/lojas-cem/