Mulher se joga de carro em Movimento após motorista ameaçar se jogar na Serra do Rio do Rastro

O fato ocorreu nesta quarta-feira (20) por volta das 05h00min, os policiais estavam no Posto Militar Rodoviário quando passou em frente um veículo VW Gol com placas de Lages.

A Passageira uma jovem de 25 anos abriu a porta e jogou-se do veículo em movimento, ao ser socorrida apresentou escoriações no joelho direito e cotovelo esquerdo, ela relatou ter se jogado do carro após receber ameaça do motorista do automóvel, um rapaz de 26 anos de idade.

Ela relatou aos policiais que o condutor do carro iria se jogar da Serra do Rio do Rastro, pois se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Enquanto os militares tomavam as medidas legais, o referido veículo passou novamente defronte ao Posto, sem para prestar atendimento à vítima.

A viatura fez uma perseguição e efetuou a abordagem alguns quilômetros a frente, ele disse que não havia parado por ter ficado com medo. Foi ofertada a realização do teste do de bafômetro, ao qual o mesmo recusou-se a realizar, sendo autuado pela recusa. Diante dos fatos a A Polícia Militar Rodoviária conduziu a vítima e autor do fato até a Delegacia de Polícia Civil em Lages,



Com Informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel