Giovani Nunes na Diretoria do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal de Santa Catarina

O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) elegeu a nova diretoria para o ano de 2021. O evento ocorreu na tarde desta terça-feira (19/01/2021) no centro de convenções do hotel Faial, no centro de Florianópolis.

O prefeito Robson Jean Back (São Martinho-SC) que deixou a presidência, fez um balanço positivo do ano de 2020, e destacou os esforços da instituição. “O uso de tecnologia foi muito importante durante a pandemia. O CIGA intensificou o apoio e suporte aos consorciados com relação à vertical tecnológica”, afirmou Back.

O evento foi transmitido também pela internet e pode ser acompanhado ao vivo pelo site do CIGA. Por causa do distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19 a votação também foi realizada virtualmente. Os votos dos consorciados puderam ser coletados por cédulas virtuais assinadas com certificado digital.

“Temos o desafio de dar continuidade à excelência dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, bem como ao plano operacional do CIGA. Contamos com o apoio de todos os prefeitos nessa próxima gestão para melhorar o desenvolvimento dos municípios de Santa Catarina e de todo o país”, destacou Zancanaro (prefeito de Campos Novos/SC), que foi eleito para presidir o Consórcio em 2021.