Os moradores do Vale do Pericó registraram o grande acúmulo de água na foz dos Rio Pericó e Rio Paiol após uma forte chuva na tarde desta segunda (25).

O grande volume de chuva próximo ao encontro dos dois rios fez com que a água transbordasse deixando a estrada completamente alagada, fazendo com que os moradores daquela região ficassem praticamente ilhados até que a água do rio baixe o seu nível.

Veja as imagens:

Imagens Redes Sociais