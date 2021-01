Alerta! Queda de Barreira na SC-110 no Vale do Pericó entre São Joaquim e Urubici

Os motoristas que trafegam, agora a noite, no sentido Urubici-São Joaquim ou São Joaquim Urubici devem ficar atentos após uma uma queda de barreira ser identificada na SC – 110 nas proximidades do km 413,100 entre trevo do Cruzeiro e localidade de Pericó que bloqueou grande parte da pista naquela região.

Ainda não há informações do horário de liberação total da pista, neste momento a Polícia Rodoviária está sinalizando o local e os veículos conseguem passar pelo acostamento. Mas todo cuidado é pouco, pois com o grande volume de chuvas ainda pode haver novos deslizamentos.