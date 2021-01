Uva tem expectativa de safra histórica – Vindima de Altitude ocorrerá nas próprias vinícolas em 2021

Em 2021, as atividades da tradicional Vindima de Altitude da Serra Catarinense, evento realizado todos os anos no mês de março em comemoração a colheita da uva, ficarão restritas as próprias vinícolas. Os produtores aguardam uma safra histórica da fruta, tanto em quantidade como em qualidade.

A Serra Catarinense é um dos principais destinos turísticos do interior do estado, e as vinícolas fazem parte do roteiro dos visitantes. Para garantir a saúde e o bem estar de quem participa da festa, este ano, devido as incertezas da Covid-19, e com foco em não promover aglomeração a Associação Vinhos de Altitude Produtores & Associados, optou por não realizar o festival.

O presidente da entidade, Humberto Conti, lamenta não poder realizar uma grande festa para, assim como nos outros anos, comemorar a colheita da uva. “Este ano tivemos o ciclo de produção da fruta quase perfeito. Há grande expectativa de uma safra histórica em termos de produção e qualidade, um forte motivo para celebrarmos. Mas, neste momento, mesmo com o anúncio da vacina, precisamos agir com responsabilidade”.

Ele adianta, que as vinícolas estão se organizando de forma individual para receber os visitantes, obedecendo todas as recomendações sanitárias, de forma a garantir o bem estar de todos. “Esperamos em 2022 poder realizar uma Vindima ainda mais especial”.