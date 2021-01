Deputado Vampiro é confirmado como novo secretário de Educação de Santa Catarina

O deputado estadual Luiz Fernando Vampiro (MDB) foi confirmado como novo secretário de Educação do governo de Santa Catarina. O convite partiu do governador Carlos Moisés da Silva (PSL), e marca a entrada do MDB na gestão. Vampirou substitui Natalino Uggioni, que assumiu a pasta em janeiro de 2019, no começo do governo Moisés.

O emedebista já foi secretário de Infraestrutura na gestão de Raimundo Colombo (PSD) e Eduardo Pinho Moreira (MDB). Vampiro tem 47 anos e é natural de Criciúma. Ele é formado em Direito. A data da posse ainda não foi confirmada.