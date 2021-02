Canal criado por menino de São Joaquim vira sucesso no Youtube publicando tutoriais do Minecraft

O Jovem Guilherme Brandt do Prado, de apenas 14 anos, morador da gélida cidade de São Joaquim, estreou recentemente um canal no maior plataforma de vídeo do mundo: o Youtube e viu o canal crescer significativamente mais de 70 mil seguidores em apenas 24 horas.

Em seu canal intitulado “Energetic0oak32” com um pouco menos de uma dezena de vídeos (ainda), Guilherme faz tutoriais do Minecraft e ensina os gamers a fazer peças para casas, seja a decoração de um bar, uma cozinha, um banheiros ou como decorar uma sala ou um quarto rústico usando as das técnicas mais apuradas do jogo em sua total criatividade.

Gulherme é filho de Neide Brandt do Prado e de Ronaldo Coutinho do Prado (o Homem do tempo e um dos personagem mais benquistos de São Joaquim), Guilherme contou que criou o canal para poder transmitir para as pessoas um pouco do conhecimento que ele tem sobre o jogo.

“Criei o Canal por que eu queria mostrar o meu conhecimento no jogo para as pessoas e para que elas pudessem se basear e fazer suas próprias coisas, no momento estou ensinando a fazer decorações para casas dentro do jogo mas planejo fazer vídeos a respeito de curiosidades” Contou o jovem youtuber dono do (agora) maior canal de São Joaquim.

Veja mais o trabalho curtindo e seguindo o Canal: Energetic0oak32

