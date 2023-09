Queda de meteoro fireball é registrada no céu do Rio Grande do Sul

Um meteoro fireball foi flagrado na madrugada de domingo (24) no céu do Rio Grande do Sul.

De acordo com o professor Carlos Fernando Jung, responsável pelo Observatório Espacial Heller & Jung, o fenômeno apareceu às 4h22 sobre Santa Maria. Jung afirma que este é o primeiro meteoro fireball, que possui maior brilho e tamanho, da chuva “September gamma Piscids” que ocorre até o dia 30 deste mês.

“Os registros deste ano de 2023 indicam uma maior ocorrência de meteoros com maio brilho e tamanho, denominados de fireballs. O Observatório iniciou estudos sobre estas ocorrências em 2023. Não estão descartadas novas quedas destes tipos de meteoros este ano”, destaca.

O meteoro registrado neste domingo teve duração de 2,63 segundos e uma magnitude de -4,53. Ele entrou na atmosfera a uma altitude de 93,53 km e se extinguiu sobre a área de Santa Maria a uma altitude de 44,72 km.