Gato morre após ataque de Cobra Cascavel em São Joaquim na Serra Catarinense

Uma família de produtores de maçã da comunidade do São Francisco Xavier, num local denominado fundo do Boqueirão, há cerca de 32km do centro de São Joaquim, lamentaram a morte da pequena “Mine” uma gatinha que foi atacada por uma feroz cobra cascavel neste último sábado (30).

“Deu muito dó da gatinha, estávamos muito nervosos com o acontecido. A Cascavel estava bem perto da casa, ela gosta muito do nascer do sol (já que o tempo estava muito chuvoso há dias) ai vimos a gatinha pulando após um bote, então meu filho foi ver o que era e era a cobra” Contou a produtora rural.

A Gatinha estava no quintal, bem próximo a casa e foi atacada recebendo um mordida letal na perninha de trás e morreu cerca de duas horas depois com a ação do veneno da Cascavel que destrói as células do sangue das vítimas, causa lesões musculares, afeta os sistemas nervoso e renal. Na peçonha dessa serpente, há uma proteína que causa rápida coagulação, fazendo o sangue da vítima endurecer.

A perigosa cobra foi também sacrificada, já que causava um grande perigo para toda a família. Especialistas alertam para que as pessoas tomem cuidados neste período para evitar acidentes com estes animais peçonhentos e de grande periculosidade.