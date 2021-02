Falece o Ex-vereador de São Joaquim José Albus Schilischting

Faleceu na manhã desta última segunda (01), aos 77 anos, o ex-vereador e ex-Presidente da Câmara de Vereadores de São Joaquim o senhor José Albus Schilischting, conhecido pela comunidade de São Joaquim como o popular Zezinho Schilisting.

Ele havia sido diagnosticado com um câncer no intestino, passou por cirurgia e lutou muito contra a doença, passando por um longo período no hospital.

Seu desejo final era passar os últimos momentos de vida com a família e faleceu em sua própria residência na manhã desta segunda-feira.

José Albus Schilischting foi professor, comerciante, autônomo e exerceu a seguinte carreira Política:

1977-1980 Vereador na 9ª Legislatura

1981-1982 Vereador na 10ª Legislatura

1989-1992 Vereador na 12ª Legislatura

2005-2008 Vereador na 16ª Legislatura

2005 – Presidente da Câmara de Vereadores

2005 – Prefeito Interino (por alguns dias)

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, publicou um decreto, horas após o falecimento do Ex-vereador instituindo luto oficial de 03 dias com as bandeira a meio mastro.

O Corpo de Zezinho Schilischting será recebido ás 16 horas na Câmara de Vereadores de São Joaquim. Ele deixa 04 filhos, Edson, Gladis, Adriana e Miriam, além de 08 netos e a esposa Nelza Cechinel Schlichting.

Decreto de Luto Oficial: