Linda reflexão de como era a escola antigamente

Se chegasse atrasado, não entrava, tinha que estar com uniforme se não a Diretora mandava ir embora. As vezes o guarda dava uma aliviada). Não tínhamos telefone celular nessa época, éramos acostumados a usar o famoso #ORELHÃO… As pesquisas eram na Biblioteca, como era divertido ir até a biblioteca andando e contando histórias com os amigos.

O trabalho era escrito a mão e na folha de papel almaço, a capa era feita em papel sulfite… (com todo capricho) os livros eram encapados com oque tinha na frente kkk até sacola de arroz valia, ou aquele xadrez com vermelho ou azul, importante era cuidar do nosso caderno.

Tinha dever de casa e a EDUCAÇÃO FÍSICA era esperada por todos! E como era esperada.

Na escola tinha o #GORDO, o #MAGRELO o #ZOREIA, #QUATROZÓIO, #CABEÇÃO, #BAIXINHO , #OLÍVIAPALITO o #NEGÃO (tinha vários apelidos ótimos tbm ) e nada disso era uma ofensa!

Todo mundo era zoado, às vezes até brigávamos, mas logo estava tudo resolvido e seguia a amizade… Era brincadeira e ninguém se queixava de #BULLYING. Existia o #VALENTÃO/#VALENTONA, mas também existia quem nos #DEFENDESSE kkkkk.

#MERENDA . Ah, o arroz com carne moída e feijão, macarronada , arroz laranjado com frango, sopas , salada de frutas, macarrão com salsinha. Tinha tbm o Nescau na caneca azul era um luxo kkkkkk a fila era gigante, gigante mesmo, e mesmo assim a gente repetia 2, 3 vezes…

A rede social da época eram os cadernos de pergunta e resposta que circulavam pela sala para contarmos sobre nós e também sabermos um pouco mais um dos outros!

íamos para a escola à pé, na saída, adorávamos quando alguém fazia aniversário… ERA #OVO, #FARINHA, o que tinha pela frente.

Final de ano, não víamos a hora de acabarem as aulas, para que os colegas escrevessem nas nossas camisetas para guardarmos de recordação! ou no gesso quem tava quebrado! Rsrs

Sem falar os campeonatos no ginásio sport, que iamos, rindo, brincando, como era bom, que saudades!

A frase “PERAÍ MÃE” era para ficarmos mais TEMPO NA RUA e não no COMPUTADOR ou no CELULAR como hoje…Colecionávamos FIGURINHAS, SELOS, PAPEL DE CARTA, CARTAO DE ORELHAO.

Comíamos na rua mesmo, bebíamos água da torneira do vizinho, as moedas que ganhavamos do troco do mercado era guardada para comprar geladinho na tia da esquina, andávamos descalços e vivíamos no sol sem protetor.

Não importava se nossos amigos eram #NEGROS #BRANCOS, #PARDOS, #RICOS, #POBRES, #MENINOS ou #MENINAS.

Todo mundo brincava junto e como era bom. Bom não, era #MARAVILHOSO! Filmes só assistíamos na tv e não víamos a hora de passar a sessão da tarde.

EDUCAÇÃO era em casa, até porque, ai da gente se a mãe tivesse que ir à escola por aprontarmos. E na escola o nosso maior medo era assinar o temido LIVRO PRETO.

Nada de chegar em casa com algo que não era nosso, desrespeitar alguém mais velho ou se meter em alguma conversa.

Fico me perguntando!!! QUANDO FOI QUE TUDO MUDOU??? E os valores se perderam e se inverteram dessa Difícil quem não sente saudade dessa época. Quanta saudade, quantos valores, que pra esta geração não valem nada.

Autor desconhecido