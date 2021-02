Franquia especializada em Chimarrão “Senhor dos Mates” passa por São Joaquim para fidelizar a marca

Nesta segunda-feira, está em São Joaquim o Senhor dos Mates, na Praça Cesário Amarante, onde você vai encontrar os melhores produtos de qualidade e melhor preço para você degustar um bom chimarrão.

Um bom Mate depende de muitos fatores! Tipo de cuia, tipo de bomba para cada tipo de erva, temperatura da água, o tipo do armazenamento da erva, e por fim o padrão da erva!

Faça-os uma visita e compreenda melhor o universo do Mate!

Tenha você também uma experiência com o mate! Conheça os produtos do Senhor do Mate!

Bomba em aço cirúrgico trabalhado, com garantia vitalícia, bojo desmontável e limpador em inox!

Um produto com a quantidade senhor dos mates.

Compromisso em oferecer aos clientes uma experiência única com a cultura do mate!

Fonte de energia para trabalho ou estudos, e sempre um bom companheiro em qualquer situação!

Confira alguns produtos que você vai encontrar no Senhor dos Mates:

Novo modelo Stanley azul 1L!

Porém a mesma qualidade e competência centenária ! Você encontra no “Senhor do Mates”.

Cuia bago de touro + bomba uruguaia bico de louro ! Aço cirúrgico com garantia vitalícia!

Conheça os produtos “Senhor dos Mates”

Erva-mate moída grossa, uma erva solta e encorpada, de tragadas leves e de fácil manuseio na sua preparação!

Conheça os produtos “Senhor dos mates”

Compromisso em oferecer a você uma experiência única com a cultura do mate!

Cuia com pé Senhor dos Mates

Térmica Stanley 1L sem alça. Mantém a temperatura até 24 horas. Garantia vitalícia

Fácil de carregar. Inquebrável

Térmica Stanley + Cuia Stanley



Conheça no Senhor dos Mate!

Bombas em aço cirúrgico e alpaca com garantia vitalícia! Confira!!

Cuia porongo Uruguaio Calabaza, bocal em inox, revestida em couro legítimo de alta qualidade!

Kit :5 ervas senhor dos mates;

Cuia porongo Uruguaio com suporte em couro legítimo; Bomba aço cirúrgico;

Cuia Stanley. A cuia com melhor custo benefício do mercado!

Cuia, porongo calabaza, revestido em couro legítimo e bocal em aço cirúrgico trabalhado a mão !

Bom Mate requer bons apetrechos!

Cuia de porongo uruguaio calabaza, bocal em inox, revestida em couro legítimo.

Bomba aço cirúrgico lisa.

Erva-Mate moída grossa, uma erva de fácil manuseio e de tragadas leves, sabor encorpado e de amargor moderado! Levemente defumada, devido ao tempo e temperatura de secagem!

A cultura do Mate está presente no nosso dia a dia e também, no nosso estilo de vida!

Aprecie você também essa cultura e adquira este hábito!

