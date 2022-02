Parquinho é instalado na Escola de Educação Básica Alcides Zabot em São Joaquim

E não param as melhorias que a Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Educação, tem feito para a escola de Educação Básica Alcides Zabot. A mais nova aquisição é um novíssimo playground que contará com brinquedos tradicionais, como balanços, escorregas, além de pontes elevadas e túneis para despertar a curiosidade e aumentar o desenvolvimento infantil. O objetivo desse projeto lúdico é criar oportunidade da criança desenvolver o imaginário, criar interação com outras crianças, ter experiências que motivem suas habilidades motoras e criativas.

“Investir na educação é ter a certeza de um futuro melhor para todos da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto SMECD, pois estamos trabalhando muito alinhados aos profissionais e estamos fazendo os investimentos certos, para garantir a educação de excelência, já somos respeitados pelo trabalho desenvolvido pelos nossos profissionais e vamos avançar cada dia mais. As nossas crianças já tem um prédio novo de qualidade e esse parque adquirido vai motivar ainda mais o desejo da criança de ir para a escola, porque crianças também precisam de lazer, precisam brincar. O parque é ambiente de convívio social entre as crianças, que cria vínculos durante o momento de recreação. É um importante investimento que motiva as crianças a estarem no ambiente escolar e nós teremos um moderno parque, graças à visão que administração municipal tem, de compreender essa importância.” Destacou o Secretário Fabiano Padilha