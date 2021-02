Mais uma geada em pleno fevereiro de 2021 no Vale do Caminhos da Neve

O Vale do Caminhos da Neve voltou a ter registros de geada durante o amanhecer desta quinta (18) quando uma fina camada de gelo recobriu as baixadas há 03 km do centro de São Joaquim, com um temperatura mínima que chegou na casa dos 3.3ºC no município. Uma temperatura atípica para esta época do ano.

A mínima do estado foi registrado pela Rede de Estações Keiser em Bom Jardim da Serra que assinalou a marca de 2.6ºC durante o gélido amanhecer.

Por fim se confirmou a previsão de frio em fevereiro e marcou uma geada (bem fraca) também em Urupema na localidade de Quebra Dente. De acordo com o Climaterra cerca de 24 municípios tiveram mínimas abaixo dos 10°C. Em Florianópolis foi a décima segunda mínima abaixo de 20°C (muito raro em fevereiro).

As mínimas abaixo de 11°C (32 municípios!):

2,6 BOM JARDIM DA SERRA*

2,7 URUPEMA**

3,3 S.JOAQUIM*

3,3 ÁGUA DOCE/DSOARES

3,8 FRAIBURGO*

4,1 VARGEM BONITA*

4,7 PAINEL/G.HUGEN

4,7 URUBICI**

4,8 LEBON RÉGIS*

5,2 CURITIBANOS/UFSC**

6,6 PONTE ALTA DO NORTE**

7,3 FREI ROGÉRIO**

7,4 CAÇADOR**

7,9 OTACÍLIO COSTA**

8,2 RIO RUFINO**

8,2 BOM RETIRO**

8,6 BRUNÓPOLIS**

8,9 IBIAM**

9,0 VARGEM**

9,0 RIO DAS ANTAS**

9,3 PORTO UNIÃO**

9,5 MONTE CASTELO**

9,6 MARAVILHA**

9,9 ABDON BATÍSTA**

10,1 MAJOR VIEIRA/INMET

10,2 BELA VISTA DO TOLDO**

10,2 SÃO CRISTÓVÃO DO SUL**

10,3 LAGES**

10,3 SANTA CECÍLIA**

10,6 PONTE SERRADA**

10,9 PINHEIRO PRETO**

10,9 ARROIO TRINTA**

* Fernando Keiser

Epagri

17,9°C FLORIANÓPOLIS

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Coutinho/Piter Scheuer

Fotos Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online