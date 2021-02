Neste domingo, 21, a equipe médica do SAMU e a tripulação do Águia 04 realizaram o transporte aeromédico de um paciente de 79 anos, vítima de acidente vascular cerebral (AVC) do município de São Joaquim até Lages.

Com a equipe médica composta por médico, enfermeiro, medicação e equipamentos especiais, somados a agilidade e versatilidade do emprego do Águia 04 e sua equipe, o deslocamento com uma espécie de “UTI aérea”, durou apenas 23 minutos, sendo que por solo, utilizando-se de meios convencionais, duraria aproximadamente 1h10min, garantindo ao paciente todo esforço médico possível para salvar sua vida.

Essa interação entre o SAMU e as equipes do Águia 04 tem trazidos ótimos resultados para as pessoas que mais precisam já que, com a união e esforços de TODOS, muitas vidas já foram salvas.

BAPM: Asas da PMSC