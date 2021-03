Lions Clube São Joaquim Planalto lamenta o falecimento de seu companheiro Velter De Bettio

O Lions Clube Planalto lamenta o falecimento de Velter Geraldo De Bettio, 74 anos, nesta sexta-feira (26) em decorrência da Covid-19 que tem trazido imensa tristeza em todo o mundo. Mais uma perda irreparável para seus companheiros de Lions em São Joaquim.

Velter era sócio do Lions Clube Planalto, desde a fundação, era formado em contabilidade, trabalhou muitos anos na Cooperserra, estava aposentado era um grande prestador de serviços para a comunidade onde muitas crianças e famílias foram ajudadas por ele.

Era uma pessoa dedicada ao trabalho voluntário. Pois, Velter tinha o dom de trabalhar voluntariamente para ajudar as pessoas. No Natal ele junto ao Lions clube levava cestas básicas as famílias. Ele tinha um lado humano de fazer o bem sempre e com dedicação.

Entrega das cestas básicas do Lions Clube São Joaquim Planalto no mês de dezembro de 2020.

“As pessoas especiais que partem da nossa vida, nunca nos deixam por completo”, e o Velter nos deixa uma lição do ser humano de bondade extraordinária que foi o qual se engajava sempre em ações para fazer o bem para as pessoas . Nasceu com o espírito de ajudar o próximo, ser voluntário e fazer a própria parte para mudar o mundo.

Nossos sentimentos à família a qual ele tanto se dedicava e agradecemos mesmo tristes por ter feito tanto por nossa comunidade de São Joaquim.

Descanse em paz e se puder sinta orgulho do bem e de todos os ensinamentos valiosos que deixou a tantas pessoas. Até um dia.