Vacinação em SC: Estado inicia distribuição de novo lote de doses contra Covid-19 que chegou nesta sexta

A Secretaria de Estado da Saúde começa ainda nesta sexta-feira, 26, a distribuição das 141,4 mil novas doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram a Santa Catarina no início da tarde. Os 25,2 mil imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz e 116,2 mil da Sinovac/Butantan foram recebidos em Florianópolis e encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive). No local, serão conferidos, separados e enviados às 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. Com mais essa remessa, Santa Catarina soma um total de 1.018.990 doses recebidas.

Distribuição via terrestre e aérea

Às 15h30 desta sexta, parte da remessa é enviada, via terrestre, para a central regional de Rio do Sul. A partir das 16h, as centrais regionais de Joinville, Grande Florianópolis, Criciúma, Blumenau e Itajaí fazem a retirada das doses na própria Central Estadual de Rede de Frio. As vacinas das centrais de Jaraguá do Sul e Mafra serão retiradas pela central de Joinville, já as de Araranguá e Tubarão, pela Central de Criciúma. Todos os veículos serão escoltados pela Polícia Militar.

Na manhã deste sábado, 27, o avião do Corpo de Bombeiros Militar decola de Florianópolis com as doses das centrais de Lages, Joaçaba, Videira, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê e Concórdia. Todas as doses serão entregues às centrais ainda no sábado.

Assim como no lote anterior, essas doses serão distribuídas integralmente para a aplicação da dose 1. O Ministério da Saúde já garantiu a disponibilização da dose 2 para que o esquema vacinal de duas doses seja finalizado em tempo oportuno, ou seja, em um intervalo de duas a quatro semanas no caso da Sinovac/Butantan e em um intervalo de três meses na AstraZeneca/Fiocruz.

Quem será vacinado

“Com esse novo lote de vacinas, enviaremos aos municípios catarinenses 100% das doses necessárias para a finalização da vacinação dos idosos com idade entre 70 e 74 anos e poderemos dar início à imunização da faixa etária de 65 a 69 anos. Os trabalhadores da saúde também continuarão sendo vacinados”, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da DIVE/SC.

>> Confira aqui a tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da SES às Secretarias Municipais de Saúde sobre a continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Doses recebidas no dia 10 de março também serão distribuídas

Metade das 86,4 mil doses da vacina Sinovac/Butantan recebidas no dia 10 de março também será distribuída para os municípios catarinenses para a aplicação da dose 2. A outra parte (43.200) já havia sido enviada nos dias 10 e 11 de março para aplicação da dose 1.

Vacinas já recebidas

18.01.2021 – 144.040 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 08/02 e D2: 25/02)

24.02.2021 – 59.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/02)

24.02.2021 – 48.200 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 25/02 e D2: 10 e 11/03)

03.03.2021 – 91.200 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 03 e 04/03 e D2: 17 e 18/03)

10.03.2021 – 86.400 doses Sinovac/Butantan – Distribuído – metade 43.200 (D1: 10 e 11/03 e D2: 26 e 27/03)

17.03.2021: 147.400 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 17, 18/03 e 19/03)

20.03.2021: 141.000 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 22/03)

20.03.2021: 5.750 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 22/03)

26.03.2021: 116.200 doses Sinovac/Butantan – Distribuído (D1: 26 e 27/03)

26.03.2021: 25.200 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 26 e 27/03)

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

