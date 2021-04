Fotografo registra Via Láctea em uma das Sete Maravilhas da Natureza, nas Cataratas do Iguaçu; VEJA

Administração liberou pela 1ª vez uma expedição à noite para turma de fotografia. Imagens de Victor Lima mostram Via Láctea em uma das Sete Maravilhas da Natureza, em Foz do Iguaçu.

Foto mostra braço da Via Lácnea, Cruzeiro do Sul, nebulosa Eta Carinae, grande e pequena nuvens de Magalhães — Foto: Victor Lima/Divulgação.

A iniciativa foi conduzida por Victor Lima, profissional que trabalha com astrofotografia. Junto dele, 11 alunos participaram da expedição.

Para fazer os registros, Lima usou a técnica fotográfica de longa exposição, quando o sensor fica exposto por alguns segundos para captar a imagem, normalmente utilizada em ambientes com pouca luminosidade.

magens noturas revelam uma paisagem diferente no Parque Nacional do Iguaçu — Foto: Victor Lima/Divulgação

“Foi fantástico fazer o trabalho fotográfico nas Cataratas. Durante o dia o lugar já é maravilhoso, mas durante a noite eu ouso dizer que é ainda mais bonito. Pelo menos através das lentes, técnicas de captura, é possível revelar muita coisa que não imagina que vai ter no céu, em conjunto com a maravilha desse cenário.”

Não houve nenhum tipo de montagem nas fotografias, conforme o profissional. Todas as imagens passaram apenas por um tratamento normal, como alteração de sombra, balanço de branco, contraste e saturação.

O fotógrafo contou que para fazer os registros foi necessário muito planejamento, com auxílio da tecnologia, para saber exatamente onde os astros estariam posicionados, em conjunto com as Cataratas do Iguaçu, nas três noites da expedição.

“Dentro do planejamento estudo a movimentação dos astros, tudo isso astrofísica, uma matéria exata. Por isso precisa ser em uma determinada época do ano, em um determinado horário. No segundo semestre [de 2021], por exemplo, a Via Láctea começa a descer do lado da Argentina, então as fotos precisariam ser feitas de outra maneira.”

O fotógrafo de Salvador (BA) trabalha profissionalmente desde 2018. Ele realiza expedições fotográficas pelo Brasil e mundo.

Segundo Lima, a beleza estética das imagens e o estudo pelas constelações é o que lhe fascina. Desde 2020 o fotógrafo deixou os trabalhos como engenheiro civil para se dedicar à arte

