Santur e Polícia Rodoviária iniciam parceria para melhorar estrutura de apoio aos turistas

Novas parcerias para fortalecer o turismo em Santa Catarina estão em andamento. Nesta quarta-feira (31), o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Leandro “Mané” Ferrari, esteve com o comandante da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), coronel Marcelo Egídio Costa, para discutir ações que possam ser realizadas em conjunto, visando melhorar a recepção de quem viaja pelo estado.

Uma das iniciativas é o projeto “Sobre Rodas”, por meio do qual a Santur pretende criar um circuito envolvendo as 13 regiões turísticas do estado, disponibilizando nos Postos da Polícia Rodoviária pontos de apoio para quem viaja de motorhome, moto ou bicicleta. As estruturas contarão com banheiros, chuveiros, wifi, informação turística, entre outros serviços.

Temos buscado ampliar as parcerias, visando otimizar o trabalho em prol do turismo. Essa aproximação com a Polícia Rodoviária é fundamental para melhorar o apoio logístico e de informação ao turista, seja ele do estado ou de fora. Uma melhor estrutura de apoio torna os destinos mais atrativos para os viajantes – acrescenta o presidente da Santur, Leandro “Mane” Ferrari.

Além de manifestar apoio aos projetos da Santur, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual informou que está em estudo a criação de uma central para o monitoramento de informações relevantes para quem está em viagem, como fluxo nas rodovias, rotas alternativas em caso de acidente, entre outros dados.

Fonte acessória governo do estado de Santa Catarina