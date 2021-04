Flores para Heróis – Profissionais do Hospital recebem o reconhecimento de casal em São Joaquim

Na noite de quarta-feira, 31, profissionais de enfermagem do Hospital Sagrado Coração de Jesus foram surpreendidos com a entrega de rosas, de um gesto especial de carinho e gratidão. O presente foi dado pelo segurança Marcio Silva e sua esposa Danielle abatt. Com apoio Eu fiz a ação com apoio do fronza, tia Edilsa, Talis ,mercearia do Clenio.

Eu ia faser para as crianças mas me veio na cabeça faser para os enfermeiros pois com esta pandemia eles estão ali muitas vezes 24 horas direto na linha de frente, um gesto simples mas isto me agrada e agrada a DEUS!relatou o Márcio Segurança.

As horas de plantão no hospital deixam marcas que vão muito além das feitas pela máscara. O cansaço físico e emocional. É assim carregando histórias de sofrimento e superação, de alegrias e frustrações que profissionais de saúde costumam deixar os plantões nessa pandemia.

Marcio Silva e sua esposa Danielle abatt

E o reconhecimento agora vem em formato de Rosas para alegrar o coração destes Anjos.