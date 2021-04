Prefeitura de Florianópolis passa a recomendar uso de duas máscaras ou modelo PFF2

Orientação é baseada em protocolos internacionais de combate ao coronavírus e levam em conta a possibilidade de contágio por novas variantes da Covid-19, que são mais contagiosas.

A prefeitura de Florianópolis atualizou na quarta-feira (31) a recomendação para o uso de máscaras em ambientes fechados. Com a indicação, o munícipio passou a orientar a população para itens que fornecem uma proteção maior contra o coronavírus. Agora, a Secretaria de Saúde recomenda o uso de máscaras do modelo PFF2/N95, ou a combinação de duas máscaras, sendo uma cirúrgica e outra de tecido por cima.

A mudança é uma recomendação para os moradores que puderem adotar a proteção a mais, e não uma obrigação. Segundo a prefeitura, a orientação é baseada em protocolos internacionais de combate ao coronavírus e levam em conta a possibilidade de contágio por novas variantes da Covid-19, que são mais contagiosas.

Ainda segundo a prefeitura, a produção dessas máscaras também aumentou ao longo do último ano e não há risco de escassez para os profissionais de saúde, o que torna viável o uso pela população em geral.

Já no caso da combinação de duas máscaras, a orientação da prefeitura é para que os moradores utilizem primeiro a cirúrgica, que pode ser usada por cerca de quatro horas, com uma segunda camada de pano ou tecido por cima.

O que é uma máscara N95/PFF2? Como ela funciona?

A sigla PFF significa “peça facial filtrante”. No Brasil, existem 3 tipos: as PFF1, PFF2 e PFF3. As máscaras desse tipo são uma peça facial constituída parcial ou totalmente de material filtrante que cobre o nariz, a boca e o queixo.

Ela me dá maior proteção contra o coronavírus do que as máscaras de pano e as cirúrgicas?

Se estiver bem vedada, sim. Isso porque, quando está bem aderida ao rosto, a máscara impede que o vírus entre pelas “folgas” que acabam sendo criadas pelas máscaras de pano ou cirúrgicas. Para isso, é preciso ajustar bem o clipe nasal, o pedacinho de metal que as PFF2 têm. Algumas delas têm o clipe nasal na parte de dentro.

Se eu usar uma PFF2, vou também proteger outras pessoas?

Sim – desde que a máscara não tenha válvulas e esteja bem aderida ao rosto. Um estudo publicado na revista científica ‘Science’ mediu o quanto máscaras de vários tipos conseguiam impedir que as gotículas expelidas por uma pessoa ao falar se espalhassem pelo ambiente.

Fonte G1