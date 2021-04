Luziane Zandonadi é a ganhadora do Ovo Gigante de Páscoa da Cacau Show

A Cacau Show de São Joaquim apresentou na tarde desta última sexta feira (02), a ganhadora da promoção do Ovo de Páscoa Gigante de 7Kg e recheado com trufas, onde a cada compra no valor de R$ 70,00 o cliente recebia um cupom com um código e cadastrava no site da Cacau Lovers, concorrendo a promoção pela loteria federal.

A ganhadora Luziane Zandonadi efetuou as compras de páscoa e cadastrou o cupom, cliente da loja desde que a Cacau Show iniciou suas as atividades em São Joaquim, considera ser o melhor chocolate do Brasil e faz da Cacau Show uma parada obrigatória onde frequentemente vai tomar um cafezinho ou comer um Gelatto:

-“Ficamos muito contentes com esse presente, além de ser uma delícia de chocolate, sabemos que ele vem ‘recheado de amor’. Temos uma verdadeira paixão pela Cacau Show, além dos produtos, que são de excelência, só aqui tem um café com “uma prosinha” deliciosa!”. Confessou a ganhadora Luziane Zandonadi.

Veja o momento da entrega:

#CacauShow Carinho em Cada Pedacinho