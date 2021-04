INSS: confirmada antecipação do 13º de aposentados e pensionistas; veja quando deve receber

O Governo Federal já confirmou que irá antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), porém a expectativa era de que o adiantamento iria ocorrer em fevereiro ou março, o que não aconteceu.

Entretanto, a aprovação do Orçamento foi o maior entrave para o pagamento do INSS. A aprovação ocorreu no dia 25 de março, quando a folha daquele mês já havia rodado. Por isso, a estimativa é de que o pagamento seja feito somente em abril.

Com relação aos pagamentos, como o INSS já começou a depositar os benefícios de março aos segurados no calendário regular do programa, a antecipação do 13º salário deve ocorrer a partir do dia 26 de abril para a primeira parcela e 25 de maio a segunda.

A antecipação faz parte de uma série de medidas para ajudar a população na pandemia. No ano passado, os beneficiários do INSS tiveram o décimo terceiro antecipado para abril como medida de ajuda à população mais afetada pela pandemia de covid-19.