Bolsonaro participa de reunião com lideranças em visita a Santa Catarina nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (7), agenda do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) teve início às 7h, conforme divulgado pela assessoria de imprensa no portal oficial do mandatário. Bolsonaro partiu de Brasília (DF) e deve chegar a Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, por volta das 9h. O presidente deve ficar na cidade por pelo menos duas horas.

A agenda em Chapecó inclui uma visita no CAAC (Centro Avançado de Atendimento Covid), montado no Centro de Eventos, às 9h20. Em seguida, Bolsonaro se reunirá com autoridades locais, dentre elas o prefeito João Rodrigues (PSD), secretários municipais, representantes de entidade empresariais e reitores.

Com informações NSC