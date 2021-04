Estátua de Cristo no RS supera a do RJ e vira a maior do Brasil

Chamada de Cristo Protetor é um projeto ambicioso, a cidade gaúcha de Encantado, a 144 quilômetros de Porto Alegre, está construindo aquela que promete ser a maior estátua do Cristo Redentor no Brasil.

A obra, iniciada em 2019, terá 43 metros de altura e contou anteontem com a instalação dos braços e da cabeça da imagem, fazendo o monumento ganhar forma.



Imagem: Divulgação/Associação Amigos do Cristo Protetor

Chamada de Cristo Protetor, a estrutura é feita de concreto e ferro, orçada em R$ 2 milhões. O dinheiro foi arrecadado por meio de doações de empresários e da comunidade. Não existe verba pública na construção.

A previsão é de que a estátua fique pronta em agosto e disponível para visitação em dezembro de 2021.

Depois de inaugurada, a estátua de Encantado será o maior monumento de Cristo no Brasil, superando o da cidade de Elói Mendes, em Minas Gerais, que possui 43 metros, levando em conta base e escultura, e o famoso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de 38 metros.

No mundo, o monumento gaúcho será o terceiro maior, ficando atrás do Cristo de La Paz (72 metros), em construção no México; e do Cristo Rei (52 metros), na Polônia.

Em razão do tamanho, a expectativa é de que O Cristo Protetor vire atração turística para a cidade de 23 mil habitantes, no Vale do Taquari. Os visitantes poderão subir até a altura do peito da imagem, a 34 metros do solo. Lá, as pessoas terão a oportunidade de fotografar os vales entre as montanhas.

O local escolhido fica em uma região de morro que representa um marco zero de Encantado. A ideia surgiu após um padre da cidade, chamado João Granzotto, sugerir, em 2016, ao então vereador Adroaldo Conzatti que a paixão dos moradores pela religião fosse representada por um monumento. A imagem de Cristo foi a escolhida para a homenagear a fé da comunidade local.

Com informações Uol