5 eventos de marketing que aconteceram on-line por causa da pandemia

Internet tem permitido que encontros continuem

O setor de eventos foi um dos mais afetados pela pandemia. Segundo levantamento do Sebrae, 98% desse mercado foi afetado. Porém, no segmento de marketing e inovação, isso só serviu para que alguns encontros fossem testados em outro formato, o digital. E deu certo!

No ano passado, diversos eventos de comunicação aconteceram de forma on-line. A vantagem foi que profissionais de várias localidades puderam participar – o que antes era mais difícil, por conta do tempo e dos gastos envolvidos. Como a pandemia ainda não terminou, a expectativa é que alguns desses encontros se repitam, onde ainda não for possível se reunir com segurança. Conheça alguns deles!

1 – RD Hostel

O RD Hostel foi o evento promovido pela RD Station no ano passado. Até então, a RD vinha realizando o RD Summit anualmente, de forma presencial, em Florianópolis. Mas, por conta da pandemia, os organizadores fizeram a versão “hostel”, como se os participantes fossem os hóspedes, cada um na própria casa.

Para esse encontro, o RD Hostel teve palestras e conversas no formato videoconferência com importantes personalidades da área, como Wil Reynolds, Ann Handley, Eric Santos, Lisiane Lemos, André Carvalhal, André Siqueira e Vitor Peçanha. A RD ainda não divulgou como será o evento de 2021.

2 – Fórum E-commerce Brasil

Depois de organizar boa parte dos detalhes, inclusive a contratação de pavilhões, o Fórum E-commerce Brasil teve que ser adiado para 2021. Até o momento, a data do encontro está mantida entre os dias 27 e 29 de julho.

Porém, para não perder a oportunidade, os organizadores promoveram em 2020 uma edição única e global. Em formato on-line, o fórum contou com vários papos interessantes e com a participação de profissionais como Carlos Busch da Salesforce, Roberto Fulcherberguer da ViaVarejo, Keith Mercier da Microsoft e muito mais.

3 – Cannes Lions

Considerado um dos eventos mais importantes de criatividade do mundo, o Cannes Lion, que já acontece desde 1954 na França, teve que se reinventar em 2020. A mudança, porém, foi uma oportunidade para quem não pode viajar para o exterior.

Além de ser on-line e gratuito, o encontro teve seis horas de conteúdos durante uma semana de junho. Entre as atrações estavam Marc D’Arcy do Facebook, Bozoma Saint John da Endeavor, Marc Pritchard da P&G e Conny Braams da Unilever.

De acordo com a página oficial do evento, a expectativa é que ele possa acontecer de forma presencial, em junho deste ano. O que irá definir isso é se boa parte da população europeia estará vacinada até lá.

4 – Inbound

O Inbound 2020 foi um evento promovido pela Hubspot em formato on-line. O encontro aconteceu em dois dias em setembro, e tratou de diversos assuntos que interessam aos profissionais. Entre os assuntos discutidos estavam: segredos que fazem um conteúdo não ser ignorado, como construir tráfegos em blogs e o próprio case da Hubspot, que se tornou uma líder em educação de marketing on-line.

5 – Web Summit

Ocorrido anualmente em Lisboa, o Web Summit também ocorreu de forma diferente em 2020. Por conta do isolamento social, o evento aconteceu de forma on-line, mas não deixou de reunir grandes nomes para falar de tecnologia e inovação.

Na última edição, a Web Summit contou com a participação da tenista Serena Williams, o Primeiro Ministro de Portugal António Costa, a ativista Malala Yousafzai, Dan Schulman da PayPal e muito mais. Este ano, o evento acontecerá na capital portuguesa e em novembro. Já para 2022, a expectativa é que o encontro seja no Brasil, segundo o que foi noticiado na Época Negócios.

Como visto, o setor de marketing, tecnologia e inovação conseguiu aproveitar os recursos disponíveis para realizar os eventos on-line. Depois que os encontros presenciais voltarem, talvez as plataformas digitais sirvam para aumentar o público.