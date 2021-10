Mulher é atacada na rua com “Bundada violenta” por desconhecida

Caso aconteceu no último final de semana na frente de uma loja, em Manaus, no Amazonas

Uma mulherfoi atacada por uma desconhecida com uma “bundada violenta” e a derrubou dentro de uma loja, em Manaus, no Amazonas. A cena totalmente inusitada ocorreu no último sábado (16) na área central da cidade.

De acordo com imagens de uma câmera de segurança da loja, quando a pedestre estava andando distraída pela calçada, sem nenhuma explicação, outra mulher se aproximou dela e a golpeou com os glúteos.

A pedestre chegou a cair sobre alguns eletrodomésticos da loja que estavam expostos na entrada. Aparentemente, ela não chegou a se machucar, mas ficou sem entender o que aconteceu.

O vídeo mostra, ainda, que enquanto a vítima tenta se levantar após a “bundada”, a acusada vai embora pela calçada sem prestar socorro, e ainda rebolando com seu mini shorts jeans.