Vacinação em SC: Estado recebe novo lote com 129.750 doses contra Covid-19 nesta sexta

O Governo de Santa Catarina recebeu nesta sexta-feira, 23, mais 129.750 doses da vacina contra a Covid-19 para a aplicação da primeira e segunda doses. Os imunizantes chegaram ao aeroporto, em Florianópolis, por volta das 8h30. Depois, foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, para a conferência e organização da logística de distribuição para as 17 centrais regionais.

“Até 31 de março, tínhamos 755 mil vacinas aplicadas e agora chegamos a 1.326.877 doses. Esse aumento na imunização, de 75% em pouco mais de 20 dias, se deve à distribuição rápida, aos esforços de todas as equipes do Estado e municípios e da busca ativa pelos catarinenses que precisam receber as doses da vacina e que pertencem aos grupos prioritários”, destaca a governadora Daniela Reinehr.

Das 105.750 doses do laboratório AstraZeneca/Fiocruz recebidas, 58.250 serão para a aplicação da dose 1 (D1) nos idosos com idade entre 60 e 64 anos e 47.500 para aplicação da dose 2 (D2) nos trabalhadores de saúde. Já as 24 mil doses do laboratório Sinovac/Butantan serão para a aplicação da dose 2 (D2) nos idosos com idade entre 65 e 74 anos e nos trabalhadores de saúde.

“O envio das doses inicia nesta sexta para as 17 regionais. Precisamos manter a busca ativa da nossa população para a aplicação da segunda dose, não podemos deixar que as pessoas dos grupos prioritários fiquem sem o esquema vacinal completo. Lembrando sempre que os cuidados individuais devem continuar, somente com a união de todos é que vamos vencer essa pandemia”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Todas as doses serão enviadas via terrestre para as unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina: Grande Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, Lages, Videira, Joaçaba, Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

“Reforçamos que o intervalo de aplicação das doses da vacina do laboratório AstraZeneca/Fiocruz é de 12 semanas e da vacina do laboratório Sinovac/Butantan, de 28 dias. É imprescindível que aquelas que tomaram a dose 1 da vacina retornem para tomar a dose 2. Somente com duas doses a pessoa pode se considerar protegida”, assinalou o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

Confira aqui a tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da SES às Secretarias Municipais de Saúde sobre a continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde