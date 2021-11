EXPOSIÇÃO INÉDITA NA GALERIA DE ARTE DA VILLA FRANCIONI EM DEZEMBRO

A última exposição da Villa Francioni, neste ano, será assinada pela artista plástica Arlinda Volpato. A inauguração, na galeria de arte da vinícola, está marcada para o dia 4 de dezembro, sábado, às 15h. Intitulada “O Olhar da Arte”, a mostra reúne 25 obras, entre pinturas e esculturas. São figuras humanas solitárias em meio a um cenário luminoso de anúncios comerciais e veículos em alta velocidade. Para o coordenador da Galeria e curador da exposição, Edson Machado, “as obras trazem o olhar de uma atenta e madura observadora do mundo contemporâneo”.

Arlinda nasceu em Tubarão e reside em Florianópolis. É formada pela Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi aluna e conviveu com professores de renome, como Ado Malagoli, Tenius, Danúbio Gonçalves, Rose Lutzemberguer, Alice Soares e outros. Frequentou diversos cursos ligados à arte e, por muitos anos, foi professora na Fundação Universitária de Criciúma (hoje Unesc). Dedica-se à pintura, escultura, obras têxteis, artes gráficas, e recentemente à produção de capas de livros.

A artista participa de eventos e exposições desde 1971 em capitais brasileiras e recebeu premiações no México e na Polônia. Tem obras em coleções particulares e em acervos de museus no Brasil e no exterior. “Pinto metrópoles e movimentos frenéticos em que as construções e suas máquinas sufocam o ser humano”, pontua.

Diversos críticos e artistas já se manifestaram a respeito de sua obra. O poeta e crítico de arte gaúcho, Armindo Trevisan, disse que “as telas de Arlinda acabam se transformando em sutis comentários da nossa vida social, ao mesmo tempo em que propõem curiosos enigmas óticos”. Já o pintor e escritor Danúbio Gonçalves afirmou que as telas são uma “elaboração pictórica alicerçada por camadas de tinta finalizadas com espontâneas pinceladas. Personas melancólicas, sem rosto e com formas esboçadas, mas plenas de vida em sua síntese formal”.

A inauguração terá a presença da artista, do curador e da presidente do conselho administrativo da vinícola, empresária Daniela Borges de Freitas. A exposição permanece aberta ao público, com entrada gratuita, até o dia 14 de fevereiro de 2022, das 10 às 18 horas.

Por Paulo Scarduelli Jornalista Empreendedor – Mestre em Comunicação