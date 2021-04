Missa irá homenagear todas a vítimas da COVID-19 em São Joaquim

A Igreja Matriz de São Joaquim em parceria com a Prefeitura de São Joaquim e Secretaria Municipal de Saúde irá realizar neste domingo (25) um ato para homenagear as mais de 50 vítimas da Covid-19 na cidade.

A missa está marcada para as 15h na igreja matriz, presencial apenas para os familiares mais próximos respeitando todas as medidas sanitárias em época de pandemia. As demais pessoas poderão acompanhar todo o ato por transmissão ao vivo através do Facebook da Paróquia da São Joaquim e da Agência São Joaquim Online.

São Joaquim já registrou até agora 54 mortes causadas pelo coronavírus e a homenagem após a cerimônia religiosa irá lembrar todas as vítimas na cidade. Os organizadores reforçam o pedido para que as famílias levem uma foto impressa ou revelada da vítima para as homenagens.