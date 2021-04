Cometa ou Superlua nos céus de São Joaquim na Serra Catarinense ?

Para quem enxerga a luz sobre as sombras o céu nunca é o limite da foi assim que a chamada superlua, iluminou a noite desta segunda-feira (26) sob os céus de São Joaquim na Serra Catarinense.

Quem observou a Lua no Vale do Caminhos da Neve pode testemunhar a lua entrando em uma nuvem rasa e o resultado foi uma imagem surpreendente que mais parecia um cometa tergiversando os céus do leste para o sul.

A NASA já informou que essa é a primeira das duas superluas previstas para este ano, a próxima será no próximo mês. Ela é chamada de Super Lua Rosa por índios norte-americanos, para eles o fenômeno é um marco da estação da primavera no Hemisfério Norte — no Sul, é outono. Mas é apenas o nome tradicional, porque a Super Lua não muda de cor. Mesmo assim o espetáculo é marcante noa céus.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online