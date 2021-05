Em solenidade restrita, 91 soldados se formam no Centro de Ensino Bombeiro Militar

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) formou nesta sexta-feira, 30, mais 91 soldados que atuarão em todo o estado. Essa turma foi a primeira a ter a aula inaugural do Curso de Formação de Soldados (CFSd) no formato de ensino a distância por conta da pandemia.

Também por conta das restrições, a cerimônia não teve a presença de público, mas foi transmitida ao vivo pelo Youtube oficial da corporação para que familiares e amigos pudessem acompanhar o momento.

Homenagem com o nome de turma

Todas as turmas que encerram a sua formação nos cursos do CBMSC escolhem um nome para identificação. Esse grupo escolheu homenagear o soldado BM Maurício da Silva Valls, por sua luta de vida e dedicação profissional na corporação. O soldado ingressou no CBMSC em 2012, era lotado em Gaspar, porém faleceu no dia 11 de setembro de 2014, durante o atendimento de uma ocorrência, em que atuava como condutor da ambulância, após uma colisão com uma carreta.

Os familiares de Maurício da Silva Valls contaram que ficaram orgulhosos e honrados com a homenagem e acompanharam a formatura online. O pai dele, Miguel Ivan Veneza Valls, recebeu a homenagem pessoalmente.

Premiações

Por conta da pandemia e respeitando as regras sanitárias, todos os premiados receberão suas homenagens e lembranças em momento posterior.

O aluno soldado Eduardo Schaefer Sombrio foi destaque nas disciplinas da área de Direitos Humanos, com média 10, recebendo o prêmio do Ministério Público de Santa Catarina. Já a aluna soldado Juliani Peruchi foi destaque nas disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais, com média 9,83 e recebeu o prêmio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Primeiro colocado

O aluno soldado Cleison Zottis foi o primeiro colocado CFSd com média 9.645. Ele foi agraciado com medalha de mérito intelectual Soldado Silvério Meoti; prêmio de mérito intelectual do CBMSC; prêmio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; lembrança da Associação Beneficente e Representativa dos Subtenentes e Sargentos de Santa Catarina, e da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina.

Homenagem ao paraninfo da turma

A turma de soldados 2020 homenageou o cabo Jefferson Misael dos Anjos de Lima como paraninfo. O cabo De Lima entrou nas fileiras da corporação em 2004, na primeira turma de soldados após a emancipação do CBMSC. Hoje é condutor e chefe de socorro em Balneário Camboriú. Também é mergulhador e instrutor de combate a incêndio estrutural.

A solenidade foi encerrada com o tradicional banho do CBMSC.

Por Melina Cauduro

Assessoria de Imprensa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC