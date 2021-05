Tragédia na Serra Catarinense – 03 crianças morrem durante incêndio em uma residência

As crianças tinham idade de 03, 05 e 09 anos estavam juntas em um quarto.

Um incêndio com consequências graves foi registrado pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã deste sábado, 1° de Maio, onde três crianças acabaram morrendo carbonizadas

De acordo com reportagem da Rádio Clube no local, o sinistro foi na Rua Eleutério da Silva Furtado, na cidade de Lages, numa casa onde residiam 10 pessoas, sendo o casal e o restante todos menores. E numa brincadeira de criança com um isqueiro, o fogo se alastrou e tomou conta da residência.

Os adultos conseguiram escapar, porém três crianças acabaram sendo vitimadas pelo incêndio e morreram carbonizadas.

Quando a casa pegou fogo o pai e a mãe rapidamente começaram a retirar os mais pequenos e não conseguiram retirar os outros três que ficaram assustados em um dos quartos, as chamas estavam muito fortes o que dificultou o resgate.

Com informações de Milton Barão / Repórter Handerson Souza/Radio Clube e Notícia No Ato