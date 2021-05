Mulher de vítima de Covid emociona em desabafo: Esse cara ai da foto sorridente e de bem com a vida, tinha os melhores planos e sonhos

No final de semana um desabafo nas redes sociais pela esposa do jovem Paulo, ele que mais uma vítima recente de covid-19, na serra catarinense, ela fez um desabafo emocionante, ele que era de Lages. Esse cara ai da foto sorridente e de bem com a vida era o Paulo.

Dono, proprietário e idealizador da Loja Trend Games.

Paulo se dedicava e trabalhava 24hrs por dia pra manter a loja de portas abertas e sempre buscando ter os melhores produtos e melhor atendimento, sempre estudando pra trazer o melhor pra loja, queria ver sua empresa sempre em ascensão. Era um cara extremamente dedicado e competente. Tinha os melhores planos e sonhos para sua loja.

Posso afimar que parte de sua vida era dedicada a essa empresa.

Por uma crueldade da vida ele contraiu essa doença maldita que assombra o mundo e não resistiu. Nos deixou e deixou todos os seus sonhos no dia 29/04.

Eu era apenas o seu braço direito dentro da empresa, te ajudava e auxiliava no que você precisava.

Eu te prometo que vou tentar seguir com o seu sonho. Não vai ser fácil, porque o pilar dessa empresa se rompeu. Mas é o legado que você deixou para o seu filho Caio, e eu preciso cuidar até poder entregar nas mãos dele. Peço que de onde você estiver me ajude e guie meus passos nessa luta. Quero que de onde você estiver nos olhando sinta orgulho por estarmos levando seu sonho adiante.

E obrigado por tudo que me ensinou desde que começamos a trabalhar juntos.

Você foi mais que um chefe, era amigo, companheiro, parceiraço da porra mesmo, sempre disposto a ajudar, e quem trabalhou contigo pode confirmar.

Fique bem, de onde você estiver, aqui seguiremos na luta por você, até breve!

Com todo o amor do mundo sua esposa Giovanna.