Epagri realiza evento on-line sobre uso de Panc na culinária nesta quarta-feira

Como e por que cozinhar com as Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc) é o tema da transmissão on-line gratuita que a Epagri realiza nesta quarta-feira, 5, às 14h. A nutricionista Cristina Ramos Callegari, extensionista social da Epagri em Florianópolis, e o engenheiro-agrônomo Altamiro Morais Matos Filho, extensionista rural, recebem ao vivo convidados que vão ensinar a levar essas plantas da horta para a mesa com sabor, saúde e criatividade.

“Vamos abordar todo esse processo de transformação, de culinária criativa, resgatando o uso de plantas tradicionais para essa arte na cozinha. Teremos vários saberes e sabores não convencionais, como peixinho da horta, ora-pro-nóbis, taioba, major gomes, assa peixe, picão preto, picão branco, serralha, bertalha, nirá, e também partes não convencionais de plantas, como folha de beterraba e de batata-doce”, diz a nutricionista Cristina. O evento será transmitido ao vivo no canal de capacitações da Empresa no YouTube e terá emissão de certificados. Para participar, não é preciso fazer inscrição prévia.

Um dos convidados será Michel Abras, mestre em Estudos Culturais Contemporâneos, especialista em Panc, gastrólogo, chef e cozinheiro profissional. Michel é sócio fundador da LABPanc – Gastronomia e Cultura, empresa que desenvolve trabalhos de pesquisa, ensino, consultoria e elaboração de produtos com foco em quintais e hortas.

Também participam do evento três profissionais da Associação Casa da Videira, uma organização de Curitiba (PR) que atua nas áreas de agricultura urbana, cultura, empreendedorismo social, meio ambiente, manejo de resíduos orgânicos, ações em novos arranjos econômicos e vida comunitária. Camilla Maciel de Souza, Helena Novelletto da Silva e Giovana Aceti Oliver vão falar sobre a agregação de valor às Panc colhidas no quintal em uma agroindústria familiar administrada e conduzida por mulheres.

SERVIÇO:

O quê: Live “PANC: como e por que cozinhar com elas”

Quando: 5 de maio, das 14 às 16 horas

Onde: Canal de capacitações da Epagri no YouTube (clique aqui)

Dúvidas sobre a participação: Marta Elizabeth Correia – martacorreia@epagri.sc.gov.br e (48) 3665 5203.

Por Cristina Ramos Callegari, extensionista social da Epagri