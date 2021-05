“A verdade foi restabelecida. Santa Catarina retorna aos trilhos”, afirma governador Carlos Moisés de volta ao cargo

O governador Carlos Moisés afirmou que a decisão do Tribunal Misto de Impeachment, proclamada nesta sexta-feira, 7, restabeleceu a verdade e reparou um erro, já que não havia justa causa legal. Agora, o momento é de recuperar o tempo perdido e retomar os trilhos do desenvolvimento. Em um pronunciamento na Casa d´Agronômica, avaliou que a prioridade é cuidar da saúde e do bem-estar dos catarinenses, retomar os investimentos em infraestrutura e cuidar da gestão do Estado.

“Hoje é um dia histórico para Santa Catarina, um dia em que o erro foi reparado. Um dia em que a verdade foi restabelecida pela segunda vez. Infelizmente, o mais prejudicado foi o Estado de Santa Catarina, que viveu mais este triste episódio, que travou o desenvolvimento, retirou oportunidades e ceifou vidas. É importante destacar que não vamos conseguir nos afastar totalmente das consequências. Faço votos para que essa história nunca mais se repita. Que seja um aprendizado para todos nós, para as futuras gerações”, discursou o governador.



Carlos Moisés também ressaltou o seu comprometimento em enfrentar as adversidades sem quebrar os compromissos assumidos perante a sociedade e a sua família. E reafirmou o seu pacto com a democracia: “Instituições e entidades do Estado não podem ser utilizados para fins políticos. A vontade popular precisa estar acima de tudo. Quando um homem comum traz uma oportunidade de mudança na gestão, quando um projeto novo mostra resultados e crescimento, nasce também a esperança. É possível vencer as adversidades e as injustiças. É possível, sim, fazer a diferença. Santa Catarina retorna aos trilhos. Contem comigo”.

Secretários retornam ao cargo

O governador também anunciou o retorno dos antigos secretários de Governo e desfez as mudanças realizadas pelo governo interino. Paulo Eli volta ao comando da Fazenda; André Motta Ribeiro será novamente o chefe da Saúde; Thiago Vieira retoma o comando da Infraestrutura; Luciano Bulligon será o secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável; Eron Giordani comanda a Casa Civil; Alisson de Bom de Souza volta para o cargo de procurador-geral do Estado; Jorge Tasca retorna à Secretaria da Administração; Mané Ferrari volta à Santur; Lucas Esmeraldino assume a Secretaria de Articulação Nacional. A novidade é a ascensão de João Cavalazzi na Secretaria da Comunicação.

Ao responder as perguntas dos jornalistas, o governador também afirmou que analisará todos os atos realizados durante o seu período de afastamento, de modo a verificar a viabilidade dos projetos. Além disso, ele também confirmou que todas as ações paralisadas nas últimas semanas serão retomadas.

“Santa Catarina não tem tempo a perder”, finalizou o governador.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom