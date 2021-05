Santa Catarina confirma primeiro óbito por dengue de 2021

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC), confirma o primeiro óbito de dengue no estado em 2021. O caso foi registrado no município de Joinville, norte do estado. Um homem, de 49 anos, morreu no mês de abril em decorrência de complicações causadas pela doença.

Os últimos registros de morte por dengue em Santa Catarina foram em 2016, nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho, no Oeste. Portanto, no total, são três óbitos causados pela doença no estado.

Nessa quinta-feira, dia 6, representantes da Dive/SC estiveram reunidos com a equipe da prefeitura de Joinville, técnicos das vigilâncias epidemiológica e ambiental e com a equipe da Regional de Saúde do município. Durante as reuniões, as ações de controle do mosquito Aedes aegypti e de orientação à população foram discutidas e alinhadas.

“A Regional de Saúde já faz a aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV) nas áreas com casos confirmados no município. Isso serve como uma ação complementar às atividades já realizadas pelos técnicos da prefeitura. É importante e necessário que todos façam sua parte para evitar locais que possam servir de criadouros para o mosquito. E que a população denuncie ao município locais que possam estar servindo de criadouro para o Aedes aegypti”, alerta Ivânia Folster, gerente de zoonoses da Dive/SC.

Situação em SC

De acordo com o último boletim divulgado pela Dive/SC, e com dados registrados até o dia 1º de maio, o estado já tem 112 municípios infestados pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, zika e chikununya. Além disso, 3.374 casos de dengue já foram confirmados. A maioria deles (3.237 – 96%) são autóctones, ou seja, com transmissão dentro do estado.

Joinville está em epidemia de dengue e concentra 87,6% dos casos autóctones do estado, o que representa uma taxa de incidência é de 474,5 casos por 100 mil/hab. “A Organização Mundial da Saúde define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil habitantes”, explica Tharine Dal-Cim, bióloga da Dive/SC. Mais informações sobre a situação da dengue em SC clique aqui.

Eliminar os criadouros

Para o diretor de Vigilância Epidemiológica de SC, João Augusto Brancher Fuck, eliminar os possíveis criadouros do mosquito continua sendo a melhor forma de prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “São ações simples, como eliminar corretamente o lixo, não acumular entulho no quintal, manter as caixas d’água fechadas, as calhas limpas e outras pequenas atitudes que se forem feitas semanalmente, o mosquito não se reproduz”, enfatiza o diretor.