Atenção a Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória, veja o calendário

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) precisam se atentar a volta da obrigação da prova de vida nessa semana. A partir do dia 1º de junho o INSS volta a exigir a obrigatoriedade do exame.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, desde março de 2020 a prova de vida estava suspensa, tendo em vista que grande parte dos segurados que precisam realizar o exame faz parte do grupo de risco da doença.

Obrigatoriedade do exame

Nesta segunda-feira (31) o exame ainda estará suspenso, tempo este que os segurados terão para se preparar para a volta da exigência da prova de vida logo na terça-feira (1º) de junho. O segurado que deixar de cumprir com a exigência poderá ter o benefício bloqueado.

É importante lembrar que o INSS divulgou um novo calendário para realização do exame, ou seja, os segurados não precisam correr para fazer o exame, veja o calendário de obrigação:

Como fazer a prova de vida digital

A prova de vida digital não está disponível para todos os segurados, somente para aqueles escolhidos pelo próprio instituto. Logo, os segurados aptos em realizar o procedimento online, serão informados via SMS no celular, ou ainda por e-mail, ou aplicativo Meu INSS.

O INSS alerta que enviará o SMS somente pelo número 280-41, qualquer outra mensagem referente a prova de vida de outro número deve ser desconsiderada. Em caso de dúvidas o beneficiário pode ligar para o número 135 (telefone oficial do INSS).

Prova de vida presencial

Os segurados que precisam realizar a prova de vida presencial precisam comparecer a alguma agência do banco que paga o seu benefício, portando um documento original com foto para realizar o exame.

Muitos segurados cometem o erro de comparecer a uma agência do INSS, o que está errado, a prova de vida é realizada apenas no banco onde é pago o benefício ao segurado.

O segurado que tiver dificuldade de locomoção pode ligar para a Central Telefônica 135 e agendar a visita de um servidor do INSS. Também é possível cadastrar uma pessoa como procuradora para realizar o exame, contudo, somente é possível para aqueles com dificuldade de locomoção.

Para cadastrar um procurador será necessário enviar o requerimento no app do Meu INSS e acessar a opção “Agendamentos/Requerimentos”. Ao abrir a opção, deve-se clicar em “Novo Requerimento” e digitar no campo de pesquisa a palavra “procuração”. E por fim, enviar os documentos solicitados.

Em caso de dúvidas não deixe de entrar em contato com a central 135 do INSS para se informar.

Com informações Jornal Contábil