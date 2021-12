Celebre o Natal e Ano novo com os Vinhos da Suzin

Você já escolheu os presentes de final de ano? E o seu espumante para o Réveillon?

A Suzin conta com opções de ótimo custo-benefício.

A Linha Alecrim é perfeita para sua ceia, nas férias à beira do rio, piscina ou mar.

ALECRIM BRANCO

Elaborado com 100% Sauvignon Blanc.

Seu aroma remete a uma leve mineralidade, frutas cítricas mescladas com um toque herbáceo. Harmoniza bem com peixes, frutos do mar em geral, frango, saladas, tortas frias e aperitivos leves.

ALECRIM ROSÉ

Elaborado com Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Pinot Noir. Apresenta aroma frutado, delicado e refrescante; toque de frutas vermelhas frescas, cranberry e leve floral. Ideal para o happy hour, acompanha bem saladas, salpicão, frutos do mar como camarão, iscas de peixe e aperitivos.

ALECRIM TINTO

Elaborado com 88% Merlot e 12% Malbec.

Apresenta aroma frutado, toque de frutas negras, chocolate amargo e especiarias.

Harmoniza bem com carnes vermelhas, hambúrgueres, lasanhas, massas em geral e tábua de frios.

E para a virada de ano, nada melhor do que dar as boas-vindas à 2022 com um espumante.

SUZIN ROSÉ ESPUMANTE BRUT

Esta safra 2021 está super especial. Elaborado com 67% Merlot, 14% Rebo, 13% Malbec e 6% Pinot Noir, é um espumante versátil, agradável ao paladar.

Mostra aromas de frutas vermelhas e cítricas, toque de lichia, groselha, leve tostado e flores brancas. Apresenta excelente aptidão gastronômica, sendo indicado desde o início da refeição com os aperitivos, entradas, pratos principais e sobremesas à base de frutas.

Aproveitamos para desejar aos nossos amigos, clientes e colaboradores, um 2022 de muita saúde e prosperidade. Que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimento e realizações. Boas Festas!